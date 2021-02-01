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понедельник, 01 февраля 2021 16:11

Умер сценарист мультсериала "Симпсоны"

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Умер сценарист мультсериала &quot;Симпсоны&quot;
Марк Вилмор умер от коронавируса. Фото: 2x2tv

В США сценарист анимационного сериала "Симпсоны" 57-летний Марк Уилмор умер от коронавируса.

Смерть сценариста подтвердил его брат Ларри Уилмор, сообщило издание Daily Mail.

В Уилмора были другие проблемы со здоровьем, от которых он страдал в течение долгих лет.

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К работе над "Симпсонами" мужчина присоединился 2002 года. Сценарист был номинирован на премию "Эмми", а 2008-го он выиграл ее за продюсирование эпизода "Вечное сияние симпсоновского разума".

Американский мультсериал "Симпсоны" часто предсказывал события в мире. На этот раз в мультике проиллюстрировали, что произойдет 20 января 2021 года, в день инаугурации президента Соединенных Штатов.

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