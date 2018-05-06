Умер продюсер рок-группы "Машина времени"

В возрасте 65 лет скончался продюсер и участник группы "Машина времени". Фото: Valet

Умер 65-летний продюсер и участник известной российской рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов.

Это произошло в ночь на 6 мая, сообщает пресс-секретарь группы Антон Чернин, передает РБК.

Сапунов долгое время боролся с онкологической болезнью и в конце концов проиграл.

"Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением", - отметил Чернин.

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Владимир Сапунов родился в российском Краснослободске в 1953 году. Еще со школы интересовался музыкой, играл вместе с братом в школьном группе. Продюсером "Машины времени" он стал в 1994 году. Кроме этого, был одним из основателей и директором радио "Максимум".