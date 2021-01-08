Умер полицейский, который защищал Капитолий

В США после штурма Капитолия умер полицейский.

Это был сотрудник полиции Капитолия, информирует CNN.

Мужчина погиб от травм, полученных во время захвата здания.

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6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе, во время которого должны быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, из-за чего полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли как минимум четыре человека.