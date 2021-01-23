Умер Ларри Кинг

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 351
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1323
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 378
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1080
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1413
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 729
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1800
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2610
Фото
Все фото
4
10
8
7
6
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
Видео
Все видео
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1080
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 513
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 198
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2898
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 279
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
суббота, 23 января 2021 15:12

Умер Ларри Кинг

  Комментировать
Умер Ларри Кинг
Американский телеведущий 87-летний Ларри Кинг умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. На прочатку января в него диагностировали коронавирус. Фото: Reuters

Умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет.

Его не стало утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, сообщается в его Twitter.

В начале января Кинг попал в больницу. У него диагностировали коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пальто за $70 тыс. и платье для Мадонны: чем запомнился дизайнер Сергей Ермаков

"Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион", - говорил тогда его знакомый, передает ABC News.

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В 1987 году он перенес серьезный сердечный приступ, и опухоль была обнаружена во время ежегодного обследования. В апреле 2019-го он перенес инфаркт и ему сделали ангиопластику. Кроме того он перенес инсульт.

В 2020 году двое детей Кинга умерли с разницей менее месяца. Сын Энди умер от сердечного приступа в июле, а дочь Чайя умерла от рака легких в августе.

С 1985 по 2010 год он вел ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN. С 2012 года и до настоящего времени вел программу Larry King Now в интернете. Его шоу на CNN было занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое продолжительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. За свою жизнь Кинг провел более 40 тис. интервью, героями которых становились почти все известные в США и за их пределами политики, артисты, звезды шоу-бизнеса и другие знаменитости.

В США в возрасте 65 лет скончалась актриса и модель Виктория Ли Блум, известная как Таня Робертс. Она ушла из жизни в медицинском центре Седарс-Синай, что в Лос-Анджелесе. Знаменитость страдала от инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на ее почки и желчный пузырь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер Ларри Кинг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

В результате землетрясения погибли 830 тысяч человек

Нидерланды отказались выдать кайзера Вильгельма II

Самое читаемое
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 27369
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 24426
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 24426
&quot;Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей&quot; - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
5
 Просмотров: 11556
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт Просмотров: 11475
Мир
В США сорвали джек-пот в $ 1 млрд. Это второй крупный выигрыш за эту неделю
В США сорвали джек-пот в $ 1 млрд. Это второй крупный выигрыш за эту неделю
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
4
 Просмотров: 414
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 Просмотров: 639
Facebook-страница прессеретаркы Лукашенко переведена в режим умерших
Facebook-страница прессеретаркы Лукашенко переведена в режим умерших Просмотров: 207
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
6
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
1
Скандальная блогерша, которая любит Россию, обратилась к Минобороны детским стихотворением
1
Бандере дали звание Герой Украины
1
Зірка
Голосов: 1118
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть