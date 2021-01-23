Умер Ларри Кинг

Американский телеведущий 87-летний Ларри Кинг умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. На прочатку января в него диагностировали коронавирус. Фото: Reuters

Умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет.

Его не стало утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, сообщается в его Twitter.

В начале января Кинг попал в больницу. У него диагностировали коронавирус.

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"Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион", - говорил тогда его знакомый, передает ABC News.

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В 1987 году он перенес серьезный сердечный приступ, и опухоль была обнаружена во время ежегодного обследования. В апреле 2019-го он перенес инфаркт и ему сделали ангиопластику. Кроме того он перенес инсульт.

В 2020 году двое детей Кинга умерли с разницей менее месяца. Сын Энди умер от сердечного приступа в июле, а дочь Чайя умерла от рака легких в августе.

С 1985 по 2010 год он вел ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN. С 2012 года и до настоящего времени вел программу Larry King Now в интернете. Его шоу на CNN было занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое продолжительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. За свою жизнь Кинг провел более 40 тис. интервью, героями которых становились почти все известные в США и за их пределами политики, артисты, звезды шоу-бизнеса и другие знаменитости.

В США в возрасте 65 лет скончалась актриса и модель Виктория Ли Блум, известная как Таня Робертс. Она ушла из жизни в медицинском центре Седарс-Синай, что в Лос-Анджелесе. Знаменитость страдала от инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на ее почки и желчный пузырь.