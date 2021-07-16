Умер крокодил, которого приручил человек

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Умер крокодил, которого 23 года назад приручил мужчина на Коста-Рике.

Жилберто "Чито" Шедден нашел хищника в 1989 году на берегу реки Ревентасон, где тот умирал от огнестрельного ранения. З полгода он вылечил его, еженедельно кормил - примерно 32 кг курицы и рыбы, проявлял к нему большую привязанность. Об этом пишет Daily Star.

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"Я продолжал кормить, пока он не начал хорошо выглядеть. Пытался погладить, чтобы он чувствовал, что я забочусь о нем. Когда прикасался, он иногда немного раздражался, но я продолжал ласкать его. И говорил: расслабься. Я хочу быть твоим другом. Веди себя хорошо", - говорит Чито.

Он так много времени проводил с любимым крокодилом, что жена ушла. В конце концов, животное, которого Чито назвал Почо, выздоровело. И он вернул крокодила в дикую природу - выпустил в реку недалеко от дома. Но на следующее утро Чито обнаружил, что его друг спит возле дома. Крокодил принял решение остаться с человеком.

Чито начал выступать с рептилией. Крокодил даже откликался на свое имя. Позже видео с Чито и Почо показали на телевидении. Тогда их слава быстро распространилась по миру.

Каждое воскресенье Чито, одетый только в потрепанные старые шорты и бандану, нырял в озеро возле дома. Пачо мчался к нему, широко раскрывая челюсти, как будто собирался атаковать. Но только для того, чтобы в последний момент закрыть пасть и получить поцелуй в морду. Чито показывал выступление с крокодилом и брал $2 за шоу.

Южноафриканский режиссер Роджер Хоррокс, снявший документальный фильм о Чито и Почо, предположил, что пулевое ранение, нанесенное фермером, пытающимся защитить свой скот, могло повредить мозг Почо и разрушить его естественные хищные инстинкты. Он предупредил, что даже спустя годы, когда дикие животные казались ручными, они могут вернуться к истинной природе без предупреждения.

В конце концов, Почо умер естественной смертью. На трогательных похоронах, организованных по-человечески, Чито пел мертвому питомцу и держал его чешуйчатую лапу. Животное забальзамировали и поместили в дом Чито. Сейчас Чито пытается обучить второго Пачо, но ему пока что не удается.

В начале июля крокодил на Шри-Ланке вызвал панику в городе после того, как залез в дом и попытался напасть на людей, которые попытались схватить его. Жители заметили рептилию около 2,5 м длиной.