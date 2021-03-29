Умер еще один врач российской клиники, который спасал Навального от отравления

Умер российский врач Рустам Агишев. Он работал в клинике, в которую доставили Навального с отравлением. Фото: bk55

Умер заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи №1 в Омске 63-летний Рустам Агишев. Именно в эту больницу в августе 2020 года доставили без сознания российского оппозиционера Алексея Навального.

Официальной причиной смерти назвали инсульт, пишет "Радио Свобода".

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Однако, по словам сторонников Навального, администрация и персонал клиники знали истинные причины событий, которые произошли с оппозиционером. По мнению команды политика, по приказу ФСБ ему поставили ошибочный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.

Врач Агишев проработал в омской клинике 30 лет. Руководитель больницы Евгений Осипов назвал его смерть "невосполнимой потерей для всего медицинского сообщества".

Умер заместитель главного врача Омской больницы скорой помощи Сергей Маскимишин. Он руководил учреждением, что предоставило первичную медицинскую помощь от отравления российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Мужчине было 55 лет.