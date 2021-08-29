Умер бывший президент МОК

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба организации.
Причины смерти не сообщаются. У него остались сын, дочь и двое внуков.
Рогге был главой МОК в 2001–2013 годах. После завершения работы в МОК он стал ее почетным президентом.
В качестве спортсмена Рогге в парусном спорте принимал участие в трех Олимпиадах.
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