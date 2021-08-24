Умер барабанщик группы The Rolling Stones

Умер Чарли Уоттс. Фото: Wikipedia

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни.

"С огромным сожалением мы объявляем о смерти всеми любимого Чарли Уоттса", - говорится в сообщении пресс-секретаря музыканта.

Легендарный барабанщик умер мирно в лондонской больнице. Он ушел из жизни в окружении своей семьи.

Он был "любимым мужем, отцом и дедушкой" и "одним из лучших барабанщиков своего поколения", говорится в сообщении.

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Чарли Уоттс был барабанщиком легендарной британской группы The Rolling Stones с января 1963 года, когда он присоединился к Мику Джаггеру, Киту Ричардсу и Брайану Джонсу к их еще молодой тогда группе. В 2004 году Уоттс лечился от рака горла.