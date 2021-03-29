Улыбался, хотя было время страдать: Навальному выписали 6 выговоров за 2 недели в исправительной колонии

Навальному выписали 6 выговоров за 2 недели. Фото: GETTY IMAGES

Российский оппозиционер Алексей Навальный за 2 недели в исправительной колонии в Покрове получил 6 выговоров.

Об этом политик рассказал в Facebook.

"В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в "Кремлевском централи", 4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино", 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 "Покров", - написал Навальный.

По его словам, на рассмотрении находятся 20 рапортов. Среди которых были:

1) встал с кровати на 10 мин раньше команды "подъем";

2) отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдем лучше кофе попьем";

3) отказался смотреть видеолекцию, назвал ее идиотской;

4) на встрече с адвокатами был в футболке.

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"Жду выговоры с формулировкой "широко улыбался, хотя по расписанию было время страдать", - прокомментировал Навальный.

Оппозиционер отметил, что в российских тюрьмах есть 2 основных взыскания: выговор и размещение в ШИЗО.

"Получаешь два выговора и можешь поехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близкие к пыточным", - добавил он.

Видимо, песня "Bad Guy" - саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник,... Опубликовано Алексеем Навальным Понедельник, 29 марта 2021 г.

Умер заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи №1 в Омске 63-летний Рустам Агишев. Именно в эту больницу в августе 2020 года доставили без сознания российского оппозиционера Алексея Навального.