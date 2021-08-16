Улучшить Афганистан и жизнь населения: талибы записали видео после захвата власти

"Талибан" опубликовал видео после захвата власти в Афганистане. Фото: Reuters

Исламское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, якобы хочет улучшить жизнь населения страны.

Об этом говорится в опубликованном талибами видео, пишет BBC.

Ролик опубликовали 16 августа, на следующий день после захвата Кабула и объявления победы.

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Сейчас "время обеспечить население Афганистана и улучшить его жизнь", отметил заместитель лидера боевиков.

"Настало время испытаний, мы будем предоставлять услуги нашей нации. Мы даем ясность народу в том, что пойдем настолько далеко, насколько это возможно. Все для улучшения жизни", - прокомментировал мулла Барадар Ахунд на камеру.

"Талибан" стремится положить конец иностранной интервенции и хочет сформировать в стране новое исламское правительство. Сейчас лидеры боевиков создали временное правительство и закрыли пограничные переходы.

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана. Исламское движение "Талибан" объявило о завершении войны в стране. Талибан не хочет жить в изоляции, заявили представители боевиков. Сейчас Афганистан якобы готов к открытым и мирным народным отношениям.