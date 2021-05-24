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понедельник, 24 мая 2021 22:12

Улицу в Анкаре назовут именем украинского ученого

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Улицу в Анкаре назовут именем украинского ученого
В центре Анкары откроют Украинский парк. Фото: livejournal.com

Улицу в Анкаре, где расположено посольство Украины, назовут именем украинского ученого Агатангела Крымского.

Об этом написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Facebook.

"Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу им. Агафангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году", - написал он.

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По словам посла, в скором времени в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится на стадии благоустройства. Решение местных властей о его создании также принято.

"Хочу искренне поблагодарить турецкую сторону за постоянную поддержку и всестороннее содействие и помощь, которую мы всегда ощущаем. Итак, наша цель "Более Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием", - написал Сибига.

В Украине насчитывается 278 топонимов с фамилией Валентины Терешковой - российской депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма. На территории Украины, где нет русской оккупации, 230 улиц с именем Терешковой.

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