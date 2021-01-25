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понедельник, 25 января 2021 18:07

"Улица имени ершика" или "Воровского, 100": онлайн-карты начали идентифицировать "дворец Путина"
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Онлайн-карты начали идентифицировать имение Путина.
Фото: nv.ua
Онлайн-карты начали идентифицировать имение Путина.
Онлайн-карты начали идентифицировать имение Путина.
Онлайн-карты начали идентифицировать имение Путина.
Онлайн-карты начали идентифицировать имение Путина.

Карты Google Maps и iMaps начали идентифицировать резиденцию на мысе Идокопас, которая в расследовании российского оппозиционера Алексея Навального фигурировала как "дворец Путина".

Соответствующие метки начали появляться на онлайн-картах.

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По запросу "дворец Путина" имение теперь можно найти на iMaps. А на картах Google резиденция находится по запросу "Дача Путина, Прасковеевка, Краснодарский край, Россия, 353492". Его ориентировочные координаты - 44 ° 25ь09 "с. ш. 38 ° 12ь19" вост. д.

Пользователи поставили на картах в районе поместья множество саркастических меток - "Воровского, 100", "улица ершика 4", "Путинская, 1. Вставайте".

"Дворец для Путина" - это новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о состоянии президента РФ Владимира Путина.

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