Украину пообещали лишить любой помощи США

Соратник личного адвоката президента сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником президента Украины Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов" Фото: Forbes.ru

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас, считающий себя представителем Дональда Трампа, заявил, что США прекратят помогать УКраине, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - заявил он в интервью MSNBC, пишет Интерфакс.

Соратник личного адвоката президента сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником президента Украины Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов".

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Получение Украиной помощи от США, по мнению Парнаса, зависело от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины. В декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.В Сенате будут решать, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. На этом этапе процедура отстранения президента от власти будет, скорее всего, заблокирована.