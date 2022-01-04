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вторник, 04 января 2022 10:49

Украину и Грузию нужно принять в НАТО - бывший генсек

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Украину и Грузию нужно принять в НАТО - бывший генсек
Расмуссен отметил необходимость расширения НАТО. Фото: Reuters

Пора принять в НАТО Украину и Грузию и дать им гарантии защиты, считает бывший генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен.

Добавил, что Россия не должна вмешиваться в расширение организации на восток, сообщает Politico.

Расмуссен призывает НАТО не соглашаться на ультиматум по поводу "гарантий безопасности". Согласие будет плохим сигналом для демократического мира.

Он напомнил, что в 1999 году Россия подписала Хартию ОБСЕ. Она подтверждает право государств-членов выбирать и изменять меры безопасности.

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"Это также означает, что мы должны положить конец недавнему фактическому вето на Украину и Грузию по поводу их евроатлантических стремлений после эскалации конфликтов в этих странах. Мы пообещали Грузии и Украине место за столом НАТО. И сейчас пора принять план действий, чтобы выполнить обещание. В случае необходимости мы можем сделать это при условии, что пятая статья НАТО (обязательство выступить в защиту страны, на которую напали. - Gazeta.ua) распространяется только на территории, контролируемые Тбилиси и Киевом. Но ясно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит Путин", - сказал Расмуссен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании. Говорили о совместном реагировании на действия российской стороны. Все страны выразили "непреклонную поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Дата
04
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