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Украинский скандал в США: демократы допросят пять должностных лиц с Госдепа

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Украинский скандал в США: демократы допросят пять должностных лиц с Госдепа
Допрос сотрудников Госдепа состоится в октябре. Фото: JKL

Демократы хотят допросить пятерых чиновников Госдепа в рамках повышенного контроля за действиями президента Дональда Трампа после скандала с Украиной.

Палата демократов составила список и отправила его госсекретарю США Майку Помпео. В письме говорится, что каждому из этих людей назначили время для беседы с комитетами Палаты представителей в октябре. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, демократы хотят допросить бывшего посла США в Украине Мари Йованович, бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, советника государственного департамента Т. Ульриха Брехбюля и посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда. Четверо из пяти должностных лиц были упомянуты в доносе на Трампа, в котором его обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена для личной выгоды.

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В то же время госсекретаря Помпео также вызывают в суд из-за документов, касающихся отношений администрации с Украиной.

В Конгресс США обратились 300 бывших сотрудников американских спецслужб с требованием привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности за "давление на иностранного лидера" во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и "недобросовестное злоупотребление властью". Они написали открытое письмо.

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