Украинский флаг над Кремлем - у Путина отреагировали на заявление Зеленского

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу украинского флага над Государственной думой РФ. В России уверены, что триколор останется на своем месте.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Над Государственной думой был и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", - сказал Песков.
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Такой ответ представитель Кремля дал на слова Зеленского. Президент Украины прокомментировал слова главы РФ Владимира Путина, который назвал украинцев и русских одним народом.
Зеленский заявил, что если бы Украина и Россия были одним народом, то в Москве ходила бы гривна, а над Госдумой развевался сине-желтый флаг.
30 июня президент страны-агрессора РФ Владимир Путин сказал, что украинцы и россияне - "один большой народ".
Президент Украины Владимир Зеленский сразу ответил на бред лидера Кремля.
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