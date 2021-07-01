Украинский флаг над Кремлем - у Путина отреагировали на заявление Зеленского

Песков заявил, что над Кремлем будет висеть триколор. Фото: Reuters

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу украинского флага над Государственной думой РФ. В России уверены, что триколор останется на своем месте.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Над Государственной думой был и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", - сказал Песков.

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Такой ответ представитель Кремля дал на слова Зеленского. Президент Украины прокомментировал слова главы РФ Владимира Путина, который назвал украинцев и русских одним народом.

Зеленский заявил, что если бы Украина и Россия были одним народом, то в Москве ходила бы гривна, а над Госдумой развевался сине-желтый флаг.