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среда, 17 ноября 2021 11:12

Украинские военные посадили вертолет на жерло вулкана
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Украинские военные в Демократической республике Конго доставили вулканологов на один из наиболее активных вулканов Африки Ньямлагира
Фото: mil.gov.ua
Командир отряда полковник Евгений Вакулено сказал, что особенностью таких задач является выполнение полетов на больших высотах
Мзучение вулкана позволяет заблаговременно предупредить местное население об опасности

Украинские военные в Демократической республике Конго доставили вулканологов на один из наиболее активных вулканов Африки Ньямлагира

Операцию провели служащие 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, сообщает Министерство обороны Украины.

"Высота Ньямлагира достигает 3058 м, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета. Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не проблема", - отметил командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Евгений Вакуленко.

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Возле вулкана расположен город Гома, в котором проживает около 2 млн жителей. Поэтому изучение вулкана позволяет заблаговременно предупредить местное население об опасности.

Спустя семь недель после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма еще один поток лавы достиг моря. В результате столкновения лавы с водой образуется водяной пар с частицами соляной кислоты.

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