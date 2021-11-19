Украинские пограничники задержали 15 мигрантов на белорусской границе

Проверка мигрантов украинскими пограничниками / ГПСУ

Украинские пограничники задержали 15 иностранцев из стран Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Украину из Беларуси.

Об этом сообщает "Государственная пограничная служба".

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Люди пытались пересечь украинскую границу в пункте пропуска на Черниговщине. Следовали рейсовым автобусом из Минска. Говорили пограничникам, что едут в Украину с туристической целью. Однако в ходе дополнительной проверки выяснилось, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в Минск и сразу направились к польской границе. По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе Беларуси, они решили поехать в Украину. Мигранты уверяли, что в Украине их интересуют виды Львовщины. Со Львова вроде бы планировали вернуться домой.

Такой туристический маршрут не убедил пограничников и не стал основанием для подтверждения целей их поездки. Большинство мигрантов имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года. Дополнительную проверку пограничники проводили вместе с полицией и СБУ. Людей вернули в Белоруссию.

Украинскую границу с Беларусью усиленно охраняют пограничники, Нацгвардия и другие силовые структуры. Также проводятся меры по предупреждению попыток официального въезда потенциальным нелегальным мигрантам.

Беларусь заявила, что перевела основную часть мигрантов на границе с Польшей из лагерей в приграничный транспортно-логистический центр. Мигранты 18 ноября покинули стихийные лагеря у пункта пропуска с Польшей "Брузги" и у линии польской границы