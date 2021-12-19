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воскресенье, 19 декабря 2021 12:54

Украинец убил своего работодателя в Польше

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Украинец убил своего работодателя в Польше
Украинцу угрожает пожизненное заключение. Фото: pixabay

Гражданин Украины зарезал своего работодателя в Польше.

Это произошло в общежитии в городе Тшцянка. Об этом сообщает InPoland.

57-летний украинец ударил ножом в живот 72-летнего работодателя. После совершенного, он бросил нож и скрылся с места происшествия.

Раненого доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

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Через час подозреваемый был задержан — им оказался гражданин Украины. Тест на алкоголь показал 2,6 промилле в крови мужчины.

В настоящее время подозреваемый был задержан на 3 месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

В Берлине осужден россиянин на пожизненное заключение за убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

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Дата
19
декабря

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