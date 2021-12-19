Украинец убил своего работодателя в Польше

Гражданин Украины зарезал своего работодателя в Польше.
Это произошло в общежитии в городе Тшцянка. Об этом сообщает InPoland.
57-летний украинец ударил ножом в живот 72-летнего работодателя. После совершенного, он бросил нож и скрылся с места происшествия.
Раненого доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.
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Через час подозреваемый был задержан — им оказался гражданин Украины. Тест на алкоголь показал 2,6 промилле в крови мужчины.
В настоящее время подозреваемый был задержан на 3 месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
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