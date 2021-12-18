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суббота, 18 декабря 2021 17:20

Польша изменила условия пересечения границы для украинцев

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Польша изменила условия пересечения границы для украинцев
15 декабря пограничники Польши начали требовать результаты негативного теста на коронавирус. Фото: volyn24

Польша сменила правила пропуска через границу для граждан Украины.

Теперь въезд в страну станет более легким для маленьких детей, студентов и определенных рабочих. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Без отрицательного результата теста на коронавирус границу Польши могут пересекать:

– дети до 5 лет;
- люди, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии, а также опекуны;
- определенные рабочие: водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях.

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Требовать результаты отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда, пограничники Польши начали 15 декабря. Помимо этого результата необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации.

Это требование не касается людей, обучающихся на территории Польши или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Министерство иностранных дел обновило 10 декабря информацию об открытых странах для украинских туристов. Несколько европейских государств из-за локдауна закрыли границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.

По состоянию на 10 декабря украинским туристам запрещено путешествовать в Беларусь, Болгарию, Мальту, Сан-Марино и Словакию.

Полностью вакцинированные украинцы могут попасть в Бельгию, Эстонию, Испанию, Латвию, Литву, Германию, Финляндию, Францию, Чехию и Швецию. При наличии сертификата вакцинации или справки о выздоровлении открыта только Дания. Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тесте принимаются в таких странах: Андорра, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция и Хорватия.

Министерство иностранных дел обновило в пятницу информацию об открытых странах для украинских туристов.

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Дата
18
декабря

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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