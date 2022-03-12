Украине могут передать более серьезное вооружение и системы ПВО – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена с европейскими партнерами обсуждает возможность предоставления Украине более серьезного оружия и систем противовоздушной обороны.

Обсуждение началось накануне визита министра обороны США Ллойда Остина в союзники по НАТО в Европе. Поездка состоится на следующей неделе, отмечает издание Washington Post.

"Остин встретится с союзниками в Брюсселе и Словакии. Они вместе с Польшей и Румынией выразили готовность передать Украине военную помощь. В Словакии есть зенитно-ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов и знаком украинцам", - говорится в издании.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву то вооружение, которое нужно украинцам и "отлично ими используется". Несмотря на это, он не уточнил, какое оружие США предоставят Украине в последующие волны поставок.

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