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воскресенье, 18 апреля 2021 09:45

Украина заручилась новой военной поддержкой против России

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Украина заручилась новой военной поддержкой против России
Военные корабли Королевского флота прибудут в Черное море в мае. Фото: ria.ru

Великобритания планирует отправить военные корабли Королевского флота в Черное море в мае. Должен быть один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами и противолодочный фрегат Type 23.

На авианосцу HMS Queen Elizabeth будет размещено вертолеты для борьбы с подводными лодками и истребители-бомбардировщики F35B.

Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Это должно показать солидарность страны с Украиной, а также союзниками по НАТО.

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В случае угрозы со стороны России Великобритания готова будет направить в регион еще и другую военную технику.

США планируют отправить 2 военные корабли в Черное море, которые будут находиться там до 4 мая. Об этом они проинформировали Турцию, ведь судна пройдут через турецкие проливы.

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам пришло уведомление о том, что 2 военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - заявили в МИД Турции.

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