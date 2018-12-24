Украина является потенциальным местом начала Третьей мировой войны

Фото: nationalinterest.org

Украина попала в список горячих конфликтов, которые могут перерасти в Третью мировую войну в 2019-м. Рейтинг из пяти потенциальных точек составил профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли.

Главными угрозами после Второй мировой стал подъем Китая и агрессия России, которая отвергла международный порядок, пишет эксперт в блоге на National Interest.

Первым из таких мест профессор называет Южно-Китайское море, которое охватывает торговая война между Америкой и Китаем. Сейчас этот конфликт разыгрывается с помощью обмена агрессивными высказываниями, пошлинами и другими торговыми санкциями.

Вторая в списке Фарли - Украина. О серьезности конфликта заговорили после того, как Россия обстреляла, протаранила и захватила украинские корабли в Азовском море. Этот эпизод усилил напряжение в кризисе, который длится уже несколько лет. Украина в ответ ввела военное положение. По мнению автора, это может означать, что правительство допускало "начало возможных беспорядков".

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Также автор отмечает, что в России якобы нет интересов, которые могли подтолкнуть ее к нарушению статус-кво перед украинскими выборами. А Украине до сих пор не хватает возможностей, чтобы изменить ситуацию на местах.

В прошлом году Украина уже была в списке возможной полномасштабной войны.

Третий в списке - Персидский залив. Вечная политический и военный кризис на Ближнем Востоке перерос в невероятную усталость. Экономическое давление на Иран продолжает расти. США делают еще более агрессивные шаги, чтобы сократить торговлю. Война Саудовской Аравии в Йемене не утихает. А в это время сирийская гражданская война хоть и стала менее сокрушительной, но крупные игроки, такие как Россия, до сих пор в ней участвуют.

Четвертый - Корейский полуостров. За год напряжение в регионе сократилось. Диктатор Ким Чен Ын продемонстрировал определенную умеренность в вопросе ядерных и ракетных испытаний. А президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику в отношении Северной Кореи. Однако неизвестно, что произойдет, когда отношения между руководителями стран испортятся.

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Пятое в списке - непредсказуемое место. Здесь автор оставляет место для ошибки, ведь перед этим США прогнозировали многие военные конфликты, которые так и не стали реальностью.

Россияне после выборов в Украине хотят видеть политиков, которые готовы будут к диалогу. "Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров российским СМИ.