Украина продает сырье для российской оборонки - что о нас пишет мировая пресса

Марши равенства в июне 2019-го в центре Киева / REUTERS

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Польша вытеснила Россию в списке торговых партнеров Украины", Forsal, Польша

Польша вытеснила Россию в списке торговых партнеров Украины. Несмотря на жесткие ограничения в торговле, Украина продолжает оставаться сырьевой опорой для российской оборонной промышленности.

Объем товарооборота Украины с зарубежными странами в 2020 году достиг $103,5 млрд. Вывезли товаров на $49,2 млрд. Купили - на $54,3 млрд. Отрицательное сальдо для Украины - $5,1 млрд. Пандемия существенно не повлияла на экспорт, который был лишь на 1,7% ниже, чем в 2019-м. В то же время резко сократила импорт - на 10,6%.

Польша купила товаров на $ 3,27 млрд, а продала на $4,14 млрд. Импорт из Украины снизился на 0,7% по сравнению с 2019-м, а польский экспорт вырос на 0,8%. В 2020-м во внешней торговле Киева Польшу обогнал только Китай, который продавал Украине товаров на $8,32 млрд, а купил на $7,1 млрд.

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Структура торговли показывает сырьевой характер украинской экономики. Самая большая статья украинского экспорта в Польшу - подсолнухи. Масло - $479 млн, жмых - $275 млн, и еще $52 млн - семена масличных культур. Черные металлы, чугун и сталь, на втором месте - $377 млн. Железная руда - $376 млн и древесина $234 млн. Мебели продали в Польшу на $264 млн. Это значительная товарная группа в структуре экспорта.

Украина, которая позиционирует себя как аграрное государство, купила в Польше молочных продуктов на $133 млн. Польская химическая промышленность продала пластмасс и полимеров на $343 млн. Даже черные металлы и изделия из них продали в Украину на $227 млн. Украинцы купили наземного транспорта на $388 млн. Структура польского экспорта значительно более диверсифицирована, чем украинского.

Третья страна по объему торговли товарами для Украины - Германия. Берлин продал Киеву товаров на $5,34 млрд, а купил на $2,07 млрд. Крупнейшие группы товаров, которые продает Германия в Украину - техника, которая составила $1,5 млрд, наземный транспорт - $838 млн, фармацевтика - $453 млн.

В 2013-м Россия купила из Украины товаров более чем на $15 млрд, а продала на $23,2 млрд. В 2020-м Киев продал Москве товаров на $2,7 млрд, а купил на $4,54 млрд. Украинский экспорт в Россию снизился за семь лет в более чем 5,5 раза, а импорт - в 5,1 раза.

Из Украины в Россию продают черные металлы и изделия из них. Их продают украинские олигархи российским покупателям даже дешевле, чем отечественным. Вторая товарная группа - машины. Третья - неорганическая химия. Украинцы получили $105 млн за продажы локомотивов для железных дорог. Большую часть украинского импорта из России, $2,57 млрд, составляет сырая нефть и продукты ее переработки. Сокращение импорта из России не учитывает закупки Украиной российского газа в европейских посредников.

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Титановая руда из украинских месторождений идет не только непосредственно в Россию, а также на титановые заводы в Крыму. Сырье государственного месторождения в Житомирской области железной дорогой идет в украинский порт на Черном море, оттуда морем в порты Румынии, Болгарии и Египта. Оттуда в порт Севастополя, а потом поездом на титановые заводы в Армянске, что на севере полуострова.

"Украина все менее гомофобная во все более гомофобных регионе", Atlantic Council, США

В Вашингтоне впервые состоялся фестиваль, в центре внимания которого ЛГБТ-сообщество Украины (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры - Gazeta.ua).

Эксперты сосредоточились на четырех странах - Венгрии, Польши, России и Украины. По словам директора неправительственной организации Kyiv Pride Ленни Емсона, Украина является примером прогресса в регионе, который становится все более гомофобным.

Венгрия дает на бумаге больше защиты ЛГБТ, чем Украина, но правительство премьера Виктора Орбана нагло работает, чтобы разрушить это. Парламент страны недавно принял закон, имитирующий российское законодательство о противодействии "пропаганде гомосексуализма". В сочетании с появлением в Польше "зон, свободных от ЛГБТ", Украина идет прогрессивным путем.

В докладе Емсона описано рост ЛГБТ-сообщества Украины. Ежегодный Kyiv Pride вырос с короткой прогулки 50 человек на окраине в 2013-м до митинга с участием более 10 тыс. человек в 2019 году.

"Представители ЛГБТ в украинской армии борются с гомофобией", Deutsche Welle, Германия

Тишину в импровизированном кинотеатре в центре Киева нарушил звон разбитого оконного стекла, вспыхнул феервер. Гомофобы пытались заблокировать показ фильма о жизни ЛГБТ. Применили слезоточивый газ и пиротехнику. Один из зрителей прыгнул на подоконник и выбросил файеры на улицу, чем шокировал нападающих, и те быстро убежали.

Этим человеком был Виктор Пилипенко - бывший военный, который воевал на Донбассе, основатель федерации за равные права для ЛГБТ-сообществ. Это аккуратный 34-летний мужчина. Выглядит как хипстер из мегаполиса. Был добровольцем батальона "Донбасс" с 2014-го по 2016-й. На фронте товарищи назвали "Француз", потому что работал переводчиком с английского и французского языков. Летом 2018-го стал первым украинским солдатом, который публично заявил, что он гей.

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После каминг-аута (публичного признания. - Gazeta.ua) Пилипенко почувствовал себя в праве обратиться к десяткам геев, лесбиянок и транссексуалов, которые служат в армии. В 2019 году около 30 из них сформировали группу защиты интересов ЛГБТ-служащих и впервые приняли участие в киевском Марше равенства. Сейчас в группе более 100 участников. Пилипенко говорит, что то, как товарищи реагируют на каминг-аут солдата, зависит от подразделения и командира. Он сам получил словесные оскорбления в соцсетях. Однако большинство сослуживцев поддержали. Особенно те, с кем воевал на передовой.

Так же как другие представители ЛГБТ, такие солдаты не обязательно чувствуют себя в безопасности на улицах. Несмотря на то, что полиция увеличила присутствие на мероприятиях ЛГБТ, гомофобы часто устраивают "сафари". Охотятся на небольшие группы, преследуют тех, кто ярко одет.

На прошлой неделе американское издание Politico писало о том, что Белый дом замораживает военную помощь Украине на $ 100 млн. Включала смертоносное оружие. Мол, план помощи разработали в ответ на развертывание российских войск вдоль границ с Украиной весной. Россия объявила о сокращении числа войск, дислоцированных у Украины, накануне встречи президента Джо Байдена с Путиным.