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понедельник, 10 июня 2019 02:05

Украина призвала Молдову не допустить российского сценария

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Украина призвала Молдову не допустить российского сценария
МИД бережется российского сценария. Фото: 112

Украина обеспокоена возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы. Его будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон.

"Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - заявили в МИД Украины.

Представителей молдавской власти призвали "избегать силового противостояния".

Украина предложила Кишиневу свою роль посредника для разрешения спора между Демпартией, которая удерживает контроль над правительственными учреждениями, и вновь избранным правительством во главе с Майей Санду. "Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", - говорится в заявлении.

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Также МИД подчеркивает, что Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым объединяют общие интересы и общее европейское будущее.

24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы. Явка составила 49,22%. По многомандатному округу Партия социалистов получила 31,15%, проевропейский блок Acum – 26,84%, правящая Демократическая партия – 23,62%, партия "Шор", чьей идеологией является борьба за права нацменьшинств, – 8,32%.

8 июня Конституционный суд Молдавии решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Согласно законодательству Молдавии, президент Игорь Додон должен немедленно распустить законодательный орган страны и назначить досрочные выборы.

Додон заявил, что пока не будет распускать парламент.

8 июня на экстренном заседании парламента Молдавии депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

9 июня Конституционный суд Молдавии решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы, так как законодательный орган страны не смог в течение 90 дней назначить правительство.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдавии 6 сентября.

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