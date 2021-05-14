Украина присоединится к международным учениям по кибербезопасности

Украина присоединится к международным учениям Cyber Flag Фото: mil.gov.ua

Украинская сторона присоединится к ежегодным учений Cyber ​​Flag в рамках углубления сотрудничества с США в вопросах противодействия кибернападениям.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в четверг в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

"Этот вопрос чрезвычайно важен, и мы понимаем большие уязвимости, которые есть, в том числе в Украине, потому что мы с 2014 года постоянно испытываем различных кибератак как на критически важную инфраструктуру, так и на банки, на финансовую систему", - сказала Маркарова.

И напомнила, что Украина с начала российской агрессии накопила большой объем информации, а также опыт противодействия кибератакам со стороны РФ. Поэтому сотрудничество с США имеет формат "кибердиалога". Ведь Украине есть, чем поделиться - в частности, опытом отражения угроз, с которыми Украина сталкивалась раньше, чем США.

Опыт сотрудничества уже дает результат - СБУ во взаимодействии с американскими коллегами остановили более 350 кибератак.

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"И сегодня мы хотим поднять этот вопрос на следующий уровень - то есть кроме активной двустороннего сотрудничества с США мы также заявили о желании присоединиться к сообществу Cyber ​​Flag, которое позволит нам также очень сильно расширить тренировки и обучение специалистов в этом направлении", - подчеркнула Маркарова.

Обучение Cyber Flag проводит Миниобороны США совместно с другими агентствами и ведомствами по ежегодно с 2011-го. В них принимают участие сотни специалистов с целью повышения готовности к реагированию на кибератаки, налаживание взаимодействия между ведомствами, а также союзниками и партнерами.