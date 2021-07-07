Украина предлагает Литве совместно провести Евробаскет

Президент Украины предлагает совместно с Литвой провести Евробаскет. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве совместно с Украиной организовать и провести один из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу - Евробаскет", - сообщил Зеленский на открытии конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

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В нашей стране такой турнир могли провести еще в 2015-м. Готовили инфраструктуру, но по объективным причинам мероприятие не состоялось.

"Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира - это не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", - добавил Зеленский.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в сентябре 2022 года. Турнир будут принимать четыре страны: Германия, Грузия, Италия и Чехия. Евробаскет перенесли на один год из-за пандемии коронавируса. Сборная Украины по баскетболу стала победителем отборочной группы на Евробаскет-2022. В заключительном туре отборочной группы F украинцы в Киеве обыграли Венгрию - 97:63.