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"Украина подала девятый иск против России" - обзор мировой прессы

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&quot;Украина подала девятый иск против России&quot; - обзор мировой прессы
Иллюстративное фото ИТ-сектора / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Украина подала на Россию в "Европейский суд по правам человека" за убийства критиков Кремля", - Le Monde, Франция

Этот иск уже девятый, который Украина подала против России. Еще 4 на рассмотрении. Этот судебный орган принадлежит "Совету Европы", членами которой являются Украина и Россия. Киев возбудил дело против Москвы, потому что обвиняет ее в целенаправленных покушениях на критиков Кремля.

Согласно иску, "убийства были совершены как в России, так и на территории других государств, вне зоны российско-украинского вооруженного конфликта на востоке Украины". Межгосударственный иск - процедура, с помощью которой одна страна судится с другой при посредничестве "Европейском суде".

Киев также обвиняет Москву, что она не расследует эти убийства и в умышленном сокрытии и препятствовании попыткам найти виновных.

Другие иски, которые рассматривает суд, касаются событий на востоке Украины. В частности, сбивания русскими самолета рейса MH-17 в июле 2014-го. Также в многочисленных нарушениях русскими международных конвенции в Крыму. Речь идет и о морском инциденте в Керченском проливе в 2018 году, который привел к захвату трех кораблей ВМС Украины и заключения их экипажей.

После аннексии Россией Крыма в 2014-м началась война между Украиной и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, в результате которой погибло около 13 тыс. человек.

"Украина открывает девятое дело против России", - Deutsche Welle, Германия

"Европейский суд по правам человека" принял иск Украина против России, чем подтвердил, что РФ ответственна за убийства своих критиков как внутри страны, так и за ее пределами. Даже в странах, где нет вооруженного конфликта с Москвой.

Иск включает дело главного критика Кремля Навального, которого отравили "Новичком" в 2020-м. В покушении участвовали власти России. Это 9 дело, которое Украина подала против России в "Европейский суд".

Заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по правам человека Иван Лещина сообщил, что все дела, которые они открыли, имеют веские доказательства против Москвы, включая отказ России провести расследование и укрывательство людей, которые должны предстать перед судом.

"Украина против "ПриватБанка". Бывший гендиректор банка среди подозреваемых", - Reuters, международная информагентство

Украина привлекла бывшего гендиректора своего крупнейшего банка и двух других бывших топ-менеджеров к ответственности как подозреваемых по делу о хищении в финансовом учреждении.

Судьба "ПриватБанка" затмила политику Украины и ее отношения с международными кредиторами. Банк объявили неплатежеспособным и государство национализировало его в 2016-м. Бывший владелец Игорь Коломойский боролся за отмену национализации, что привело к сотням судебных исков.

Международные кредиторы, такие как МВФ, поддержали национализацию, угрожая прекратить поддержку Киева, если национализацию отменят. МВФ хочет также, чтобы Киев вернул миллиарда долларов, предоставленные банку в качестве помощи вкладчикам.

Бывший замглавы банка Владимира Яценко арестован в киевском аэропорту "Борисполь". Украинский антикоррупционное агентство НАБУ заявил, что расследует преступления, включая хищение почти $5 млн, и разыскивает еще 3-х подозреваемых. Имен не называют. Двое подозреваемых проживающих за рубежом. Одного арестовали при попытке бежать в Австрию на частном самолете.

Инвесторы внимательно наблюдают за судьбой "ПриватБанка", как испытанием готовности Зеленского к реформам и борьбе с коррупцией. Президент получил известность как комик на телеканале, принадлежащем Коломойскому, но отрицает, что имеет связи с бизнесменом. Генпрокурор Ирина Венедиктова говорит, что судебные дела по "ПриватБанку" должны быть завершены в этом году.

"Динамический ИТ-сектор Украины противостоит коронакризиса", - Atlantic Council, США

Пока компании по миру подсчитывают убытки из-за года коронакризиса, ИТ-сектор Украины набирает обороты. Недавно опубликовали показатели ИТ-индустрии страны. Экспорт украинских ИТ-услуг в 2020 году вырос на 20,4%, по данным Нацбанка Украины. Это рост на $853 млн, по сравнению с 2019-м. Поэтому годовой экспорт сектора превысил $5 млрд.

Высокие показатели ИТ-индустрии прервали тенденцию снижения в других секторах украинской экономики. По оценкам Нацбанка, ВВП страны снизился на 4,4% в 2020-м, после 4-х лет роста. А общий экспорт страны упал на 4,6%.

Украинская ИТ-индустрия составляет 8,3% от общего объема экспорта. Это делает сектор одним из ключевых двигателей украинской экономики и приближает его по важности к традиционным тяжеловесам, как то агросектор и металлургия. Рост украинской ИТ-индустрии в 2020-м - последний этап в истории успеха, которая началась на рубеже тысячелетий, а потом набирала темпы последние 10 лет. В 2013-м на ИТ-сектор приходилось 1,6% украинского экспорта. Теперь эта доля выросла в 5 раз.

Иммунитет области к коронакризису не беспрецедентный. Объемы экспорта в этой сфере стабильно растут с 2014-го, несмотря на турбулентность в стране, вызванной революцией и продолжающейся российско-украинской войной. Целые регионы страны живут под российской оккупацией 7 лет, но ИТ-отрасль продолжает достигать стабильных уровней ежегодного роста.


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