Угроза вторжения: министры обороны США и РФ провели разговор

Остин обсудил с Шойгу наращивание российских сил в Крыму. Фото: Reuters

12 февраля министр обороны Ллойд Джеймс Остин III провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Пресссекретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об этом на сайте Министерства обороны США.

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Остин и Шойгу обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины.

"Ллойд Остин провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили наращивание российских вооруженных сил в Крыму и вокруг Украины", — говорится в сообщении Пентагона.

12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Также телефонный разговор провели госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, сегодня ожидается разговор Путина с президентом США Джо Байденом.