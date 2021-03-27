Удалось сдвинуть контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места.
"В Суэцком канале удалось сдвинуть контейнеровоз, делаются попытки окончательно снять его с мели", - говорится в сообщении израильской газеты The Jerusalem Post.
Начальник Управления Суэцкого канала Усама Рабие надеется, что не придется снимать с судна контейнеры. Но сильные приливы и ветра затрудняют усилия по его освобождению.
ВМС США заявили о готовности направить помощь, если Каир об этом попросит.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокировка Суэцкого канала угрожает миру дефицитом туалетной бумаги
Каждый час блокировки канала стоит $ 400 млн.
Через пробку в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Контейнеровоз Ever Given заблокировал проход более 230 судов, пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd's List.
Комментарии