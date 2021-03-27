Удалось сдвинуть контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал

Судно впервые удалось сдвинуть. Фото: Reuters

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места.

"В Суэцком канале удалось сдвинуть контейнеровоз, делаются попытки окончательно снять его с мели", - говорится в сообщении израильской газеты The Jerusalem Post.

Начальник Управления Суэцкого канала Усама Рабие надеется, что не придется снимать с судна контейнеры. Но сильные приливы и ветра затрудняют усилия по его освобождению.

ВМС США заявили о готовности направить помощь, если Каир об этом попросит.

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Каждый час блокировки канала стоит $ 400 млн.

Через пробку в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Контейнеровоз Ever Given заблокировал проход более 230 судов, пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd's List.