Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус

В Китае ученые обнаружили, что вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань. Фото: sky.net.com

Вспышка коронавируса 2019 nCoV началась в китайской научной лаборатории города Ухань.

В местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому там могут быть ответственными за появление нового вируса. Об этом заявили китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо. Они опубликовали отчет "Возможные источники возгорания коронавируса 2019 nCoV", передает London loves Business.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайцы нашли первое лекарство от коронавируса

Речь идет о 2 лабораториях, проводивших исследования коронавируса среди летучих мышей. Одна из них находится в 280 метрах от рынка морепродуктов.

"Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории" - отметили специалисты.

16 февраля на территории материкового Китая зарегистрировали 105 смертей от COVID-19, а также 2048 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.