Ученые разрабатывают вакцины-таблетки против коронавируса

Таблетки. Иллюстративное фото / JCP

Ученые сообщают, что разрабатывают первые в мире таблетки как вакцину против COVID-19.

Израильско-американская фармацевтическая компания готовится к запуску первой фазы клинических испытаний того, что может стать первой в мире оральной вакциной против COVID-19. Об этом пишет Euro Weekly News.

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"Оральная вакцина против COVID-19 устранит несколько препятствий на пути к быстрой и масштабной вакцинации, потенциально позволяя людям принимать вакцину самым дома. Она может стать еще более ценной, если вакцина против COVID-19 может быть рекомендована ежегодно, как стандартные прививки от гриппа", - говорит гендиректор Oramed Надавов Кидрон.

Фармацевтическая компания Oramed Pharmaceuticals Inc. объявила о создании совместного предприятия по Premas Biotech для разработки новой пероральной вакцины против коронавируса. Вместе они сформировали компанию Oravax Medical Inc. Компания разрабатывает оральную вакцину против нового коронавируса с начала марта.