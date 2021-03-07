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воскресенье, 07 марта 2021 21:15

Ученые рассказали об опасностях новых штаммов Covid-19

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Ученые рассказали об опасностях новых штаммов Covid-19
Заговорили о трех новых штаммах коронавируса. Фото: Укринформ

Американские врачи и исследователи заговорили о трех новых опасных штаммах коронавируса. Их обнаружили в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии.

Если они окажутся более заразными и устойчивыми к вакцинам, это может откатить назад весь прогресс в борьбе против пандемии, сказала директор американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски, пишет USA Today.

Мутацию вируса, которую впервые обнаружили в Бразилии и назвали P.1, зафиксировали в шести американских штатах и ​​Японии. Этот штамм может приводить к повторному инфицированию из-за его устойчивости к антителам.

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Другую разновидность коронавируса B.1.526 обнаружили сначала в Нью-Йорке и прилегающих штатах. Как и бразильская мутация, этот штамм, подозревают ученые, может оказаться более устойчивым к определенному курсу лечения и вакцинам.

Калифорнийский штамм, который называют B.1.427 или B.1.429 может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или смертности. В частности, с распространением этого вида связывают сложную ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата.

В то же время исследователи говорят, что прививки все равно продолжают быть чрезвычайно важными, ведь предоставляют определенный уровень защиты.

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, впервые зафиксировали в Бразилии. В мире насчитывают менее 23 вариации SARS-CoV-2.

В Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новую мутацию обнаружили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.

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