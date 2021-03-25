Ученые пожарили сосиски на вулкане во время извержения

Ученные пожарили сосиски на лаве. Фото: скриншот с видео

В Исландии, недалеко от Рейкьявика, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. К месту инцидента выехала группа ученых, чтобы взять пробы и провести необходимые измерения. После работы ученые устали и проголодались.

Они пожарили сосиски для хот-догов на еще не остывшей лаве, соответствующее видео появилось на YouTube.

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По словам спасателей, раскаленное жерло вулкана не самое лучшее место для проведения пикника.

"Извержение вулкана - опасное явление для человека. Когда горячая магма вступает в контакт со снегом и льдом, может произойти взрыв. Будьте внимательны", - прокомментировали спасатели.

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьядль, который не проявлял активность почти тысячу лет.