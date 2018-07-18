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среда, 18 июля 2018 14:21

Ученые открыли новый способ диагностики рака

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Ученые из австралийского университета Эдит Коуэн изобрели анализ крови, который диагностирует рак кожи на ранних стадиях.

До этого времени врачи устанавливали диагноз рак после осмотра кожи и биопсии. Изобретенный анализ крови дает возможность выявить меланому до того, как она станет неизлечимой, пишет BBC.

Автор: BBC
  Отныне меланому будут диагностировать через анализ крови
Отныне меланому будут диагностировать через анализ крови

Образцы крови врачи смогут исследовать на количество антител, которые производит организм для противодействия раку.

В испытаниях анализа приняли участие 200 человек, половина из которых болели раком. В 81,5% случаях анализ подтвердил диагноз.

Автор: BBC
  Отныне меланому будут диагностировать через анализ крови
Отныне меланому будут диагностировать через анализ крови

Клинические исследования продлятся еще 3 года. Их цель - довести точность анализа до 90%.

"Если удалить меланому до 1 мм толщиной, шансы пациента на выздоровление составляют 98-99%, - говорит профессор Мел Циман. - Чем глубже болезнь проникает в кожу, тем труднее от нее излечиться".

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По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство смертей от рака кожи вызваны самым опасным его видом - меланомой. Это наиболее распространенная форма рака среди молодежи. За год в Австралии от меланомы умирает около 1,5 тыс. людей.

Суд США обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, которые заболели раком яичников из-за детской присыпки. Суд присяжных штата Миссури постановил, что компания должна выплатить женщинам $550 млн компенсации и еще $4,1 млрд штрафа. Это самая большая сумма, которую заплатит Johnson & Johnson за всю историю существования.

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