Ученые открыли новый способ диагностики рака

Ученые из австралийского университета Эдит Коуэн изобрели анализ крови, который диагностирует рак кожи на ранних стадиях.

До этого времени врачи устанавливали диагноз рак после осмотра кожи и биопсии. Изобретенный анализ крови дает возможность выявить меланому до того, как она станет неизлечимой, пишет BBC.

Автор: BBC Отныне меланому будут диагностировать через анализ крови

Образцы крови врачи смогут исследовать на количество антител, которые производит организм для противодействия раку.

В испытаниях анализа приняли участие 200 человек, половина из которых болели раком. В 81,5% случаях анализ подтвердил диагноз.

Автор: BBC Отныне меланому будут диагностировать через анализ крови

Клинические исследования продлятся еще 3 года. Их цель - довести точность анализа до 90%.

"Если удалить меланому до 1 мм толщиной, шансы пациента на выздоровление составляют 98-99%, - говорит профессор Мел Циман. - Чем глубже болезнь проникает в кожу, тем труднее от нее излечиться".

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По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство смертей от рака кожи вызваны самым опасным его видом - меланомой. Это наиболее распространенная форма рака среди молодежи. За год в Австралии от меланомы умирает около 1,5 тыс. людей.

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