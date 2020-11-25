Ученые нашли новый коронавирус-родственник Covid-19

Пока не ясно, может ли этот новый вирус инфицировать клетки человека. Фото: pixabay

Новый вирус, который тесно связан с китайским SARS-CoV-2, обнаружили ученые из Института Пастера в Камбодже.

Его нашли в 2 подковообразных летучих мышей, сообщает The Mirror.

По мнению исследователей, это один из первых известных родственников SARS-CoV-2 за пределами Китая.

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"SARS-CoV-2, вероятно, не был абсолютно новым вирусом, который появился внезапно. Вирусы в этой группе существовали до того, как мы узнали о них в 2019 году", - сказала Трейси Голдштейн, заместитель директора Института здоровья при Калифорнийском университете, которая работает с камбоджийской командой.

Летучих мышей поймали в Камбодже еще 2010-го в рамках проекта по исследованию дикой природы во всем мире на наличие вирусов. Их хранили в морозилке. Пока не ясно, может ли этот новый вирус инфицировать клетки человека.

Миром распространяется новый штамм коронавируса, который не менее опасен, чем его предшественник. Штамм обозначили как D614G, о нем стало известно еще в апреле, сообщает CNN.