Ученые нашли 20 новых видов животных

Лягушка-дьявол / CNN

Ученые открыли 20 новых видов животных в боливийских Андах, а также увидели растения и животных, которых не видели десятилетиями, и считали вымершими.

Среди найденных в долине Зонго животных несколько видов змей, лягушек, орхидей, а также бабочки. Об этом пишет CNN.

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Ученые нашли животных во время экспедиции в 2017 году. Однако опубликовали доклад об открытии только сейчас.

Среди найденных животных очень ядовитая горная гадюка, которая имеет большие клыки, и чувствительные к теплу ямки на голове, которые помогают находить добычу. Также нашли змею в цветах боливийского флага - красный, желтый и зеленый.

Еще одно открытие - лягушка-лилипут длиной менее 1 см. Она имеет маскировочный коричневый цвет и прячется в толстых слоях мха и почвы, поэтому ее практически невозможно обнаружить.

Хотя открытые животные являются новинкой для науки, они знакомы местным коренным народам. Недавно обнаруженный бамбук аборигены регулярно использовали как строительный материал и духовой музыкальный инструмент.

Кроме новых видов, ученые заново открыли четыре вида, которые считали вымершими. В частности лягушку-дьявола, которая имеет черный цвет с темно-красными глазами. Последний раз ее видели 20 лет назад. Также бабочку-сатира, которую последний раз видели 98 лет назад.