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пятница, 07 мая 2021 17:45

Ученые начали изучение лекарств от коронавируса

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Ученые начали изучение лекарств от коронавируса
В ЕС начали тестирование лекарств от коронавируса. Фото: Getty Images

Европейский регулятор EMA начал изучение препарата Sotrovimad для лечения коронавируса.

Препарат, более известный как VIR-7831 и GSK4182136, был разработан компаниями GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology, пишет EMA.

Изучение препарата начали по результатам предыдущих исследований по способности предотвращать госпитализации или смерти пациентов с Covid-19.

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"Однако EMA еще не получил полного набора данных, поэтому еще рано делать какие-либо выводы относительно баланса пользы и риска препарата", - говорится на сайте.

Как рассказали в EMA, Sotrovimab - это полученное лабораторным путем антитело, которое предназначено для стимуляции иммунной системы человека путем снижения способности шипового белка коронавируса проникать в клетки человеческого организма.

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