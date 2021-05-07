Ученые начали изучение лекарств от коронавируса

В ЕС начали тестирование лекарств от коронавируса. Фото: Getty Images

Европейский регулятор EMA начал изучение препарата Sotrovimad для лечения коронавируса.

Препарат, более известный как VIR-7831 и GSK4182136, был разработан компаниями GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology, пишет EMA.

Изучение препарата начали по результатам предыдущих исследований по способности предотвращать госпитализации или смерти пациентов с Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство отменяет масочный режим на улицах

"Однако EMA еще не получил полного набора данных, поэтому еще рано делать какие-либо выводы относительно баланса пользы и риска препарата", - говорится на сайте.

Как рассказали в EMA, Sotrovimab - это полученное лабораторным путем антитело, которое предназначено для стимуляции иммунной системы человека путем снижения способности шипового белка коронавируса проникать в клетки человеческого организма.

Производители вакцин Pfizer прогнозируют конец пандемии в середине 2022 года.