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понедельник, 15 марта 2021 13:43

Убитую активистку выкопали из могилы и залили ее бетоном

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Убитую активистку выкопали из могилы и залили ее бетоном
Могила Ангелы / REUTERS

Силовики Мьянмы выкопали могилу убитой во время протестов участницы и залили ее бетоном.

19-летняя Ангел, или Ма Кьялами Син, была застрелена в голову в начале этого месяца за участие в демонстрациях против военного переворота, произошедшего в стране 1 февраля, и унесжего уже более 80 жизней. Об этом пишет Daily Star.

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Ангел стала символом борьбы за демократию после того, как ее сфотографировали во время протестов в футболке с надписью "Все будет хорошо". Она была среди 38 убитых в начале этого месяца, когда полиция открыла огонь по участникам протестов в один из самых кровавых дней акций. Через несколько часов после того, как ее похоронили, силовики пришли на кладбище и забрали ее тело. Полиция Мьянмы забрала труп для проведения вскрытия, как они утверждают, с целью выяснения причины смерти.

Очевидец рассказал, что полиция прибыла ночью: "Они приехали на машине и мотоцикле. Указали с ружьями открыть ворота. Сзади была еще одна машина военных. Видел, как какой-то парень открыл им ворота".

В заявлении, опубликованном в государственных СМИ, полиция сообщила, что тело было эксгумировано с разрешения судьи, начальников районной полиции, судебно-медицинских экспертов и свидетелей. Однако семья девушки не давала согласия на эксгумацию и вскрытие.

Эта новость о выкапывание тела появилась после того, как ООН заявила, что военные Мьянмы, пожалуй, совершивших преступления против человечности, потому что 70 мирных участников акции застрелили.

В эти выходные силы безопасности застрелили 8 человек и ранили многих участников мирных протестов. Большой митинг в городе Мандалае подходил к концу, когда выстрелы заставили демонстрантов бежать в укрытие.

Военные совершили переворот в Мьянме 1 февраля. В результате отстранили избранное правительство и гражданского лидера Аун Сан Су Чжи. Страны запада ввели санкции в отношении военных. Перед смертью, в последнем посте в соцсетях Ангел предложила сдавать кровь другим пострадавшим в результате насилия. В день ее убийства появились фото, на которых видно, как она пытается уклониться от пуль, ползая по земле.

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Дата
15
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