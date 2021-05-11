"Убить огромное количество биомусора и застрелиться" - жуткие подробности стрельбы в школе

19-летний подозреваемый в нападении на школу №175 в Казани накануне нападения вел Telegram-канал, в котором писал о своих намерениях.
Об этом сообщило ТАСС.
11 мая нападающий прошел с автоматическим оружием через главный вход школы и сразу открыл огонь. Оружие у парня якобы было официально зарегистрировано в конце апреля.
Правоохранители обнаружили блог нападающего в Telegram и начали его проверку. На канал были подписаны всего четыре человека. Он создал его 6 мая.
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"Я, как бог, хочу, чтобы все признали себя своими рабами. Я появился в этот мир в образе человека, чтобы избавиться от всех вас", - говорится в одной из публикаций.
Утром 11 мая он опубликовал сообщение о том, что намерен "убить огромное количество биомусора и застрелиться".
Следствие проводит психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее российские СМИ сообщили, что у задержанного есть сообщник, который удерживал нескольких заложников. Однако в МВД заявили, что нападающий устроил стрельбу в школе в одиночку.
В Казани, Россия, 19-летний парень устроил стрельбу и взрывы в школе №175. Он четыре года назад закончил это учебное заведение. В результате нападения погибли по меньшей мере 11 человек.
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