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вторник, 31 июля 2018 20:34

Убили журналистов, которые снимали фильм о наемниках Вагнера

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  В ЦАР убили российских журналистов. Фото: Тvrain
В ЦАР убили российских журналистов. Фото: Тvrain

В Центральноафриканской Республике погибли российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали документальный фильм о работе ППК "Вагнер".

Гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные чиновники, передает Дождь.

Главный редактор "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин также прокомментировал убийство журналистов.

"Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходом на связь в последний раз. Правда, очень трудно говорить, это мои друзья", - сказал он.

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Отмечается, что россиян остановили на блокпосту, когда они ехали со столицы Республики Банги в населенный пункт Бомбара. Журналистов убили "неизвестные вооруженные люди", предварительно, с целью ограбления. Тела были обнаруженные на дороге в 23 километрах от города Сибю. Первым о гибели россиян сообщило агентство Франс пресс со ссылкой на источники. По его данным, у убитых были при себе пресс-карты.

Сегодня, 31 июля, в Бердянске на Запорожье был застрелен активист, участник АТО Виталий Олешко, позывной "Сармат". По словам очевидцев, нападение на него произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешков по Восточному проспекту, 157. Два человека приехали на красном автомобиле, вероятно, марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили мужчине в спину.

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