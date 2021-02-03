Убила бывшего и приготовила из гениталий блюдо для строителей

Дубаи, ОАЭ. Иллюстративное фото / Daily Star

Марокканка, 30 лет, убила на 10 лет моложе бывшего, когда узнала, что он планирует жениться на другой.

Затем отрезала ему гениталии и приготовила из них арабское блюдо мачбус, которое отдала местным строителям. Женщину арестовала полиция. Об этом пишет Mirror.

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Мачбус популярный в арабском мире и является национальным блюдом Бахрейна - с большим количеством риса и мяса.

Сделав блюдо, женщина дала его пакистанским строителям у своего дома в ОАЭ.

Пара была вместе 7 лет. Отношения закончились, когда парень вдруг сказал, что планирует жениться на другой девушке из Марокко.

Женщина призналась впоследствии полиции, что разозлилась, когда узнала, что любимый покидает ее, и убила его. Она добавила, что другие части тела затем скармливала собакам, которые съели даже размолотые кости.

Когда брат покойного пришел в дом, то единственное, что осталось от близкого родича, был зуб, который нашел в блендере.

После признания в убийстве женщину отправили в психиатрическую больницу на обследование.

Между тем, во Франции мужчину подозревают в убийстве консультанта центра занятости и HR-менеджера. Правоохранители не исключают его причастности к еще двух нападений на HR-ов.