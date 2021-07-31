Убийство президента: полиция задержала екссуддю Верховного суда

Президента Гаити Жовенеля Моиса застрелили 7 июля в его резиденции. Фото: Reuters

Полиция Гаити выдвинула обвинения против одного из бывших судей Верховного суда в связи с его причастностью к убийству президента Жовенеля Моиса. Правоохранители заявляют, что он встречался с некоторыми колумбийскими наемниками, обвиненными в преступлении.

Венделл Кок-Телоты был уволен из Верховного суда в феврале, когда президент страны заявил, что против него планировался переворот. На этой неделе полиция Гаити выдала ордер на его арест, сообщает Reuters.

Полиция провела обыск в доме Кок-Телоты, а также в его загородных поместьях.

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После убийства Жовенеля Моиса в стране задержали 26 человек. Среди них - наемники из Колумбии и граждане США гаитянского происхождения. На днях по подозрению в причастности к инциденту был арестован высокопоставленный сотрудник службы безопасности президента Моиса.

7 июля в Гаити около 1:00 неизвестные застрелили президента 53-летнего Жовенеля Моиза у него в резиденции. Его жена Мартин Мари Этьен Джозеф получила огнестрельное ранение. Она выжила.