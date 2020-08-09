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Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента

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Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
Видео записали нагрудные камеры полицейских. Фото: pixabay

Опубликовали эксклюзивные кадры задержания полицейскими в Миннеаполисе 25 мая темнокожего Джорджа Флойда.

Его гибель привела к массовым протестам против расизма в США. Видео показало издание Daily Mail.

Видео записали нагрудные камери полицейских Томаса Лэйна и Алекса Квенга. На кадрах видно, как Лейн угрожает Флойду, который в тот момент находится в своей машине, пистолетом, целясь в голову, а Флойд плачет, просит его не стрелять и кричит, что у него только умерла мать.

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Копы пытаются посадить его в патрульний автомобиль, Флойд плачет и кричит, что у него клаустрофобия На обнародованных видео также видно, как офицер Дерек Шовин в ответ на сопротивление Флойда садиться в машину и стал коленом на шею задержанному и почти 9 минут держал его, игнорируя крики Флойда : "Я не могу дышать", "Мне нечем дышать". Такое действие со стороны копа и привело к смерти Джорджа Флойда.

Фрагмент разговора Флойда с копами:

Флойд: "Я, наверное, просто умру таким образом". "У меня клаустрофобия, у меня болит живот, болит шея. Все болит. Мне нужна вода или что-то, пожалуйста".

Шовин: "Тогда прекрати говорить. Прекрати кричать. Чтобы поговорить, нужно много кислорода".

Когда Флойд перестает двигаться, Шовин держит колено на шее, несмотря на жалобы небольшой собравшейся толпи.

"Проверь его пульс", - повторяет один человек. Но другие офицеры ничего не делают, чтобы остановить Шовина.

Видеозаписи, которые попали в британское издание, еще в середине июля показали в суде, который запретил их показывать вне здания суда. Кадры содержат более 18 минут видео с камеры офицера Алекса Квенга и 10 минут с боди-камеры офицера Томаса Лейна. Именно они были первыми двумя копами, которые прибыли на место происшествия после жалобы о том, что Флойд пытался за поддельную купюру в 20 долларов купить сигареты в магазине Cup Foods.

Президент США Дональд Трамп работает над реформами полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук офицера полиции. Работа близка к финальной правки, ее сподиваютья зайвершиты и обнародовать в найближчи дня.

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Дата
09
августа

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