Убийца взял автомат и начали расстреливать людей

Бар Ned Peppers после стрельбы в Дейтоне в 2019 году / Becker1999

4 августа 2019 года в ночи в городе Дейтоне, США, произошел расстрел. Убили девять человек и ранили 27. Этот массовый расстрел стал вторым в Америке менее чем за 24 часа. Всего за день до этого стрелок открыл огонь по магазину Wal-Mart в городе Эль-Пасо, убив 22 и ранив 24 человека.

Стрельба в Дейтоне, и предыдущая стрельба в Эль-Пасо, шокировали страну. Они возобновили призывы к более жесткому контролю над огнестрельным оружием в США, но в конечном итоге эти двойные массовые убийства не привели ни к каким изменениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ночном клубе произошла перестрелка: есть погибший и пострадавшие

Стрелец в Дейтоне был осведомлен о стрельбе в Эль-Пасо, где белый расист, предположительно целился в латиноамериканцев, когда напал на переполненный супермаркет Wal-Mart.

Стрелку из Дейтона понравились сообщения в соцсетях, в которых стрелка из Эль-Пасо называли "сторонником превосходства белой расы".

Расследование позже показало, что стрелец в Дейтоне годами питал склонность к насилию и в средней школе был наказан за планирование массового расстрела.

Он был замечен выходящим из бара в историческом районе города примерно через 12 часов после стрельбы в Эль-Пасо, и вернулся менее чем через час, около часа ночи. Тогда открыл огонь по толпе из автомата AR-15. Полиция, которая мгновенно прибыла на место происшествия, убила его в течение 32 сек после первого выстрела. Позже власти подтвердили, что полиция также случайно застрелила двух человек, и что сестра стрелявшего была среди убитых.