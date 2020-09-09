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среда, 09 сентября 2020 13:02

Убийца четвертый раз бежал из тюрьмы

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Убийца четвертый раз бежал из тюрьмы
Джонни-цыган / Repubblica

Итальянская полиция разыскивает пожизненно осужденного убийцу, который в четвертый раз бежал из тюрьмы.

Джузеппе Мастини исчез во время однодневного освобождения из тюрьмы строгого режима в Сассари на Сардинии. Полиция начала общенациональные поиски, после того как в воскресенье в обед он не вернулся. Об этом пишет The Guardian.

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"Законы позволяют людям, которые не должны покидать стен тюрьмы, выходить. Это следует изменить. Такие случаи подвергают опасности семьи жертв преступников, возобновляют их боль. Возникает ощущение безнаказанности, что подрывает доверие к государству", - заявили в итальянской полиции.

Мастини происходит из Бергамо на севере Италии. В 1970-х с семьей переехал в Рим. Впервые убил в 15 лет - водителя трамвая во время ограбления. Из-за происхождения из народности синти, одной из ветвей цыган, получил прозвище Джонни-цыган. Терроризировал итальянскую столицу в 1970-1980-х. Совершил многочисленные убийства, похищения, разбои. Впервые арестовали в 1987-м. Бежал из тюрьмы во время однодневного освобождения за хорошее поведение в том же году. В 1989-м получил пожизненное. В 2014-м и 2017-м бежал таким же образом.

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Дата
09
сентября

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