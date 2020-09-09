Убийца четвертый раз бежал из тюрьмы

Джонни-цыган / Repubblica

Итальянская полиция разыскивает пожизненно осужденного убийцу, который в четвертый раз бежал из тюрьмы.

Джузеппе Мастини исчез во время однодневного освобождения из тюрьмы строгого режима в Сассари на Сардинии. Полиция начала общенациональные поиски, после того как в воскресенье в обед он не вернулся. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В голове не укладывается: поймали туриста с необычной кражей

"Законы позволяют людям, которые не должны покидать стен тюрьмы, выходить. Это следует изменить. Такие случаи подвергают опасности семьи жертв преступников, возобновляют их боль. Возникает ощущение безнаказанности, что подрывает доверие к государству", - заявили в итальянской полиции.

Мастини происходит из Бергамо на севере Италии. В 1970-х с семьей переехал в Рим. Впервые убил в 15 лет - водителя трамвая во время ограбления. Из-за происхождения из народности синти, одной из ветвей цыган, получил прозвище Джонни-цыган. Терроризировал итальянскую столицу в 1970-1980-х. Совершил многочисленные убийства, похищения, разбои. Впервые арестовали в 1987-м. Бежал из тюрьмы во время однодневного освобождения за хорошее поведение в том же году. В 1989-м получил пожизненное. В 2014-м и 2017-м бежал таким же образом.