У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN

Иран атаковал американские базы в ответ на убийство иранского генерала. ФОТО: flickr.com/helsinki2018

Иран умышленно не целился в заполненные людьми районы во время ракетных ударов по американским военным базам, чтобы "направить месседж" Штатам, но не делать ничего, что могло бы вызвать ответ.

Такого мнения придерживаются несколько чиновников администрации президента Дональда Трампа, сообщает американский телеканал CNN.

Ракеты также упали вблизи посольства США в Эрбиле, но не затронули его. "Хотя ожидалось, что они могли это сделать", пишет CNN.

"Мы могли бы это сделать, но мы этого не сделали", – так трактуют ракетные удары в администрации Трампа.

Такую версию сегодня озвучат для Госсекретаря Майка Помпео во время брифинга, и, ожидается, что он озвучит ее Трампу в течение дня.

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В ночь на 8 января Иран совершил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.