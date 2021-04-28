У Путина Украину внесли в перечень недружественных стран

Путин издал указ о создании списка недружественных для РФ стран. Фото: Reuters

Российский федеральный канал "Россия 1" опубликовал перечень стран, которые могут признать недружественными для РФ.

В список, который появился на Facebook, попала Украина.

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В рейтинг недружественных стран внесли Польшу, Литву, Латвию, Чехию, Эстонию, США, Австралию, Великобританию и Канаду.

Телеканал ссылается на статью в газете "Известия". В сюжете сообщили, что президент РФ Владимир Путин 23 апреля издал указ о разработке такого списка.

Государства в перечне недружественных будут иметь ограничения по работе дипломатических миссий. Посольства и консульства не смогут нанимать на работу граждан России.

Российское ТВ показало список недружественных России стран. Украина в отличной компании! Опубликовано Kristina Berdynskykh Вторник, 27 апреля 2021 г.

Сотрудник посольства Украины в Москве должен покинуть территорию России до 30 апреля. Украинского дипломата объявили "нежелательным лицом".