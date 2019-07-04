У Путина раскрыли подробности пожара на "Лошарике"

Пожар на российском глубоководном аппарате произошла в аккумуляторном отсеке.
Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
"Привлечены конструктор лодки, промышленность для того, чтобы оценить объем, сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, само время, за которое мы этот объем можем выполнить", - сказал Шойгу.
Министр заявил, что ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна.
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"Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые меры по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", - цитируются его слова.
1 июля в России произошел пожар на подводной лодке "Лошарик". Причиной может быть утечка газа. Погибло 14 моряков. Информацию российские власти засекретили.
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