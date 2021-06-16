 
Ексклюзивы
1/5
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 405
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 972
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 747
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 378
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 540
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 675
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 594
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 855
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 999
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
15
5
3
9
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
Видео
Все видео
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Интервью
1/5
Не сможем выращивать картофель и свеклу - изменение климата ударит по Украине
Не сможем выращивать картофель и свеклу - изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 432
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 126
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 747
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 225
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 81
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
среда, 16 июня 2021 17:53

У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
4

  Комментировать

В кортеже Путина 18 автомобилей.
Фото: Reuters
В кортеже Путина 18 автомобилей.
В кортеже Путина 18 автомобилей.
В кортеже Путина 18 автомобилей.

Сегодня, 16 июня, в Женеве проходит встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина.

Издание AP рассказало о кортеже президентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден и Путин встретились в Женеве

Путин прилетел в Женеву первым. Его кортеж подъехал прямо к закрытому трапу самолета. На взлетно-посадочной полосе Путина встречал кортеж из семи лимузинов. У борта собралось много охраны. Самого президента РФ пришлось ждать. Кортеж Путина состоял из 18 автомобилей.

Байден спустился по открытому трапу самолета. Выезд президента США также контролировал с воздуха вертолет. Кортеж Байдена насчитывал 45 автомобилей.

Центральные улицы, по которым передвигались кортежи Байдена и Путина, полностью перекрыты. По периметру сосредоточены значительные силы полиции.

Президент США Джо Байден доверяет лидеру РФ Владимиру Путину. Корреспондентка Элиза Перлмуттер спросила Байдена во время саммита в Женеве: "Доверяете ли вы Путину?". Президент США утвердительно кивнул.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 11583
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5490
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4941
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу Просмотров: 2943
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2277
Мир
Чиновников отправили в отставку за вакцинацию вне очереди
Чиновников отправили в отставку за вакцинацию вне очереди
 Просмотров: 135
Гибель украинки в Турции: СМИ узнали о последних секундах жизни модели
Гибель украинки в Турции: СМИ узнали о последних секундах жизни модели Просмотров: 594
Саммит в Женеве: журналисты увидели знак доверия Байдена к Путину
Саммит в Женеве: журналисты увидели знак доверия Байдена к Путину Просмотров: 387
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
15
 Просмотров: 612
Встреча Байдена и Путина: известны первые слова президентов
Встреча Байдена и Путина: известны первые слова президентов Просмотров: 873
Больше всего комментируют
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
3
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
3
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 349
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть