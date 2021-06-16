У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву

Фото: Reuters

Сегодня, 16 июня, в Женеве проходит встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина.

Издание AP рассказало о кортеже президентов.

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Путин прилетел в Женеву первым. Его кортеж подъехал прямо к закрытому трапу самолета. На взлетно-посадочной полосе Путина встречал кортеж из семи лимузинов. У борта собралось много охраны. Самого президента РФ пришлось ждать. Кортеж Путина состоял из 18 автомобилей.

Байден спустился по открытому трапу самолета. Выезд президента США также контролировал с воздуха вертолет. Кортеж Байдена насчитывал 45 автомобилей.

Центральные улицы, по которым передвигались кортежи Байдена и Путина, полностью перекрыты. По периметру сосредоточены значительные силы полиции.

L'impressionnant convoi de Joe #biden sur le quai du Mont-Blanc à 13h15 ce mercredi 16 #GenevaSummit2021 pic.twitter.com/qZwerr0GA9 — Tribune de Genève (@tdgch) June 16, 2021

Президент США Джо Байден доверяет лидеру РФ Владимиру Путину. Корреспондентка Элиза Перлмуттер спросила Байдена во время саммита в Женеве: "Доверяете ли вы Путину?". Президент США утвердительно кивнул.